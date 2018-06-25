Иран - Португалия: онлайн трансляция

Трансляция матча Иран - Португалия начнется в 21:00 на телеканале Интер

Иран - Португалия. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 21:00 по киевскому времени, а смотреть поединок можно на "Интере". Сборные Ирана и Португалии встретятся в третьем туре группы B чемпионата мира по футболу 2018. По мнению букмекеров, явным фаворитом противостояния является португальская команда.

25 июня 21:00

Саранск, стадион "Мордовия Арена"

Важнейший матч для обеих команд, в котором будет решаться вопрос о выходе из группы. Перед третьим и решающим туром в таблице группы B Иран располагается на третьем месте, Португалия - на втором с опережением в одно очко.

В первом поединке группы между португальцами и испанцами было забито шесть голов - 3:3. Встреча чемпионов Европы во втором туре сборной Марокко ограничилась одним забитым голом. Иран же победил марокканцев в первом туре со счетом 1:0 и с таким же счетом проиграл Испании во втором.

Чтобы выйти в следующий раунд португальцам достаточно и ничейного результата, а вот персам нужна только победа.

Если иранцы победят Португалию и смогут пройти в 1/8 финала, они установят сразу несколько рекордов: