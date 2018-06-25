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Иран - Португалия: онлайн трансляция

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    25.06.2018 - 02:28
Иран - Португалия
Иран - Португалия

Трансляция матча Иран - Португалия начнется в 21:00 на телеканале Интер

Иран - Португалия. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 21:00 по киевскому времени, а смотреть поединок можно на "Интере". Сборные Ирана и Португалии встретятся в третьем туре группы B чемпионата мира по футболу 2018. По мнению букмекеров, явным фаворитом противостояния является португальская команда.

25 июня 21:00
Саранск, стадион "Мордовия Арена"

 

Важнейший матч для обеих команд, в котором будет решаться вопрос о выходе из группы. Перед третьим и решающим туром в таблице группы B Иран располагается на третьем месте, Португалия - на втором с опережением в одно очко. 

В первом поединке группы между португальцами и испанцами было забито шесть голов - 3:3. Встреча чемпионов Европы во втором туре сборной Марокко ограничилась одним забитым голом. Иран же победил марокканцев в первом туре со счетом 1:0 и с таким же счетом проиграл Испании во втором.

Чтобы выйти в следующий раунд португальцам достаточно и ничейного результата, а вот персам нужна только победа.

Если иранцы победят Португалию и смогут пройти в 1/8 финала, они установят сразу несколько рекордов:

  • Первый в истории выход в плей-офф
  • Наибольшее количество очков на групповом этапе
  • Наиболее количество побед и наименьшее - поражений в группе
  • Первая победа над европейской командой
  • Первая победа над командой из топ-4 рейтинга FIFA в финальной стадии Чемпионата мира
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Теги публикации: онлайн-трансляция, ЧМ-2018, Иран, Португалия, онлайн, Футбол онлайн  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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