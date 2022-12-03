Іран попросив Росію про допомогу для придушення протестів, - ЗМІ
Іран звернувся до Росії з проханням допомогти придушити народне повстання шляхом навчання та надання обладнання для боротьби з масовими заворушеннями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Iran International.
Повідомляється, що іранський режим попросив Москву надіслати радників, оскільки він готується до тривалої конфронтації з протестувальниками та стурбований обмеженими ресурсами як у живій силі, так і в техніці.
Секретні файли, які отримало видання, також свідчать про те, що Тегеран покладається на інформацію з Москви, щоб оцінити власну внутрішню ситуацію. У документах є згадки про те, що Росія підслуховує західні комунікації, щоб дати Тегерану оцінки характеру та сили протестного руху.
Зазначимо, що раніше прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що Москва, можливо, допомагає Ірану, спираючись на власний досвід придушення демонстрацій.
"Іран і Росія зближуються, чим більше вони стають ізольованими. Наше послання Ірану дуже, дуже чітке: припиніть вбивати своїх людей і припиніть надсилати зброю в Росію для вбивства українців", - сказала вона.
Окрім того, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі також заявляв, що Білий Дім впевнений у допомозі Росії в придушенні протестів: "Ми знаємо, що вони, можливо, розглядають певну підтримку здатності Ірану розправлятися з протестувальниками. І, на жаль, у Росії є досвід цього".
Він назвав це "ще одним прикладом того, як Росія та Іран зараз працюють разом, щоб порушити не лише права людини та громадянські права людей в Ірані, але й поставити під загрозу життя українців.
Нагадаємо, Іран охопили масштабні протести після смерті дівчини, яка була затримана поліцією за нібито неправильне носіння хіджабу. Під час акцій, як повідомляють місцеві ЗМІ, загинуло більше 300 людей, у тому числі 49 неповнолітніх.
При цьому верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї звинуватив США та Ізраїль в організації протестів.
Окрім того, у Тегерані ухвалили перший смертний вирок учаснику протестів.
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