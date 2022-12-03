Іран попросив Росію про допомогу для придушення протестів, - ЗМІ

Іран звернувся до Росії з проханням допомогти придушити народне повстання шляхом навчання та надання обладнання для боротьби з масовими заворушеннями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Iran International .

Повідомляється, що іранський режим попросив Москву надіслати радників, оскільки він готується до тривалої конфронтації з протестувальниками та стурбований обмеженими ресурсами як у живій силі, так і в техніці.

Секретні файли, які отримало видання, також свідчать про те, що Тегеран покладається на інформацію з Москви, щоб оцінити власну внутрішню ситуацію. У документах є згадки про те, що Росія підслуховує західні комунікації, щоб дати Тегерану оцінки характеру та сили протестного руху.

Зазначимо, що раніше прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що Москва, можливо, допомагає Ірану, спираючись на власний досвід придушення демонстрацій.

"Іран і Росія зближуються, чим більше вони стають ізольованими. Наше послання Ірану дуже, дуже чітке: припиніть вбивати своїх людей і припиніть надсилати зброю в Росію для вбивства українців", - сказала вона.

Окрім того, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі також заявляв, що Білий Дім впевнений у допомозі Росії в придушенні протестів: "Ми знаємо, що вони, можливо, розглядають певну підтримку здатності Ірану розправлятися з протестувальниками. І, на жаль, у Росії є досвід цього".

Він назвав це "ще одним прикладом того, як Росія та Іран зараз працюють разом, щоб порушити не лише права людини та громадянські права людей в Ірані, але й поставити під загрозу життя українців.