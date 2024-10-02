Іран попереджав лідера "Хезболли" про підготовку Ізраїлю до його ліквідації, - Reuters

Як розповів виданню іранський чиновник, відразу після підриву пейджерів "Хезболли" 17 вересня Хаменеї надіслав Насраллі повідомлення разом із посланником, щоб просити його виїхати до Ірану.

Він посилався на звіти розвідки, які припускали, що Ізраїль планує вбити лідера "Хезболли".

За словами чиновника, посланцем був старший командир Іранської революційної гвардії, бригадний генерал Аббас Нілфорушан, який був із Насраллою в його бункері, коли в нього влучили ізраїльські бомби, і також був убитий.

Іранський чиновник також заявив, що Хаменеї, який з суботи перебуває в безпечному місці в Ірані, особисто наказав 1 жовтня випустити по Ізраїлю близько 200 ракет. Атака була помстою за смерть Насралли та Нілфорушана.