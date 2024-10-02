UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Іран попереджав лідера "Хезболли" про підготовку Ізраїлю до його ліквідації, - Reuters

Фото: верховний лідер Ірану Алі Хаменеї (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї попередив лідера "Хезболли" Хасана Насраллу, що Ізраїль готується до його ліквідації, за декілька днів до удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як розповів виданню іранський чиновник, відразу після підриву пейджерів "Хезболли" 17 вересня Хаменеї надіслав Насраллі повідомлення разом із посланником, щоб просити його виїхати до Ірану.

Він посилався на звіти розвідки, які припускали, що Ізраїль планує вбити лідера "Хезболли".

За словами чиновника, посланцем був старший командир Іранської революційної гвардії, бригадний генерал Аббас Нілфорушан, який був із Насраллою в його бункері, коли в нього влучили ізраїльські бомби, і також був убитий.

Іранський чиновник також заявив, що Хаменеї, який з суботи перебуває в безпечному місці в Ірані, особисто наказав 1 жовтня випустити по Ізраїлю близько 200 ракет. Атака була помстою за смерть Насралли та Нілфорушана.

Ліквідація лідера "Хезболли"

Нагадаємо, 28 вересня, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралла. Він загинув внаслідок авіаудару по столиці Лівану.

Детальніше про те, що відомо про Хасана Насралла та чому він став ціллю атаки Ізраїлю, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльІранХезболла