Иран предупреждал лидера "Хезболлы" о подготовке Израиля к его ликвидации, - Reuters

Как рассказал изданию иранский чиновник, сразу после подрыва пейджеров "Хезболлы" 17 сентября Хаменеи направил Насралли сообщение вместе с посланником, чтобы просить его уехать в Иран.

Он ссылался на отчеты разведки, которые предполагали, что Израиль планирует убить лидера "Хезболлы".

По словам чиновника, посланником был старший командир Иранской революционной гвардии, бригадный генерал Аббас Нилфорушан, бывший с Насраллой в его бункере, когда в него попали израильские бомбы, и также был убит.

Иранский чиновник также заявил, что Хаменеи, который с субботы находится в безопасном месте в Иране, лично приказал 1 октября выпустить по Израилю около 200 ракет. Атака была местью за смерть Насраллы и Нилфорушана.