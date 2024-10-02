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Іран попереджав лідера "Хезболли" про підготовку Ізраїлю до його ліквідації, - Reuters

Середа 02 жовтня 2024 20:05
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Іран попереджав лідера "Хезболли" про підготовку Ізраїлю до його ліквідації, - Reuters Фото: верховний лідер Ірану Алі Хаменеї (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї попередив лідера "Хезболли" Хасана Насраллу, що Ізраїль готується до його ліквідації, за декілька днів до удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як розповів виданню іранський чиновник, відразу після підриву пейджерів "Хезболли" 17 вересня Хаменеї надіслав Насраллі повідомлення разом із посланником, щоб просити його виїхати до Ірану.

Він посилався на звіти розвідки, які припускали, що Ізраїль планує вбити лідера "Хезболли".

За словами чиновника, посланцем був старший командир Іранської революційної гвардії, бригадний генерал Аббас Нілфорушан, який був із Насраллою в його бункері, коли в нього влучили ізраїльські бомби, і також був убитий.

Іранський чиновник також заявив, що Хаменеї, який з суботи перебуває в безпечному місці в Ірані, особисто наказав 1 жовтня випустити по Ізраїлю близько 200 ракет. Атака була помстою за смерть Насралли та Нілфорушана.

Ліквідація лідера "Хезболли"

Нагадаємо, 28 вересня, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралла. Він загинув внаслідок авіаудару по столиці Лівану.

Детальніше про те, що відомо про Хасана Насралла та чому він став ціллю атаки Ізраїлю, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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