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Иран предупреждал лидера "Хезболлы" о подготовке Израиля к его ликвидации, - Reuters

Среда 02 октября 2024 20:05
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Иран предупреждал лидера "Хезболлы" о подготовке Израиля к его ликвидации, - Reuters Фото: верховный лидер Ирана Али Хаменеи (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи предупреждал лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу, что Израиль готовится к его ликвидации, за несколько дней до удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как рассказал изданию иранский чиновник, сразу после подрыва пейджеров "Хезболлы" 17 сентября Хаменеи направил Насралли сообщение вместе с посланником, чтобы просить его уехать в Иран.

Он ссылался на отчеты разведки, которые предполагали, что Израиль планирует убить лидера "Хезболлы".

По словам чиновника, посланником был старший командир Иранской революционной гвардии, бригадный генерал Аббас Нилфорушан, бывший с Насраллой в его бункере, когда в него попали израильские бомбы, и также был убит.

Иранский чиновник также заявил, что Хаменеи, который с субботы находится в безопасном месте в Иране, лично приказал 1 октября выпустить по Израилю около 200 ракет. Атака была местью за смерть Насраллы и Нилфорушана.

Ликвидация лидера "Хезболлы"

Напомним, 28 сентября, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насралла. Он погиб в результате авиаудара по столице Ливана.

Детальнее о том, что известно о Хасане Насралле и почему он стал целью атаки Израиля, - читайте в материале РБК-Украина.

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Израиль Иран Хезболла
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