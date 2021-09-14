Иран получит в октябре материал для создания ядерной боеголовки, - NYT

В Иране планируют получить материал, которого хватит для изготовления одной ядерной боеголовки. Его могут доставить в страну уже в октябре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
"Иран еще никогда не был так близок к созданию ядерного оружия, как сейчас", - говорится в сообщении.
Как отмечают в издании, гораздо больше времени у страны уйдет на разработку технологии доставки боеголовки к цели, ведь ученые Ирана работают над этой задачей более 20 лет.
В СМИ предполагают, что такое решение должно США и их союзников форсировать усилия по восстановлению ядерной сделки с Ираном от 2015 года, из которого Штаты вышли в 2018 году.
В то же время власти Ирана уверяют мир в том, что ядерная программа страны носит исключительно мирный характер.
Ранее стало известно, что Иран разрешит Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) обслуживать камеры наблюдения на ядерных объектах.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон США приближается к отказу от ядерной сделки с Ираном.