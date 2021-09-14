Иран получит в октябре материал для создания ядерной боеголовки, - NYT

"Иран еще никогда не был так близок к созданию ядерного оружия, как сейчас", - говорится в сообщении.

Как отмечают в издании, гораздо больше времени у страны уйдет на разработку технологии доставки боеголовки к цели, ведь ученые Ирана работают над этой задачей более 20 лет.

В СМИ предполагают, что такое решение должно США и их союзников форсировать усилия по восстановлению ядерной сделки с Ираном от 2015 года, из которого Штаты вышли в 2018 году.

В то же время власти Ирана уверяют мир в том, что ядерная программа страны носит исключительно мирный характер.