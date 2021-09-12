Иран пошел на уступки по ядерной программе на переговорах с главой МАГАТЭ

Иран разрешит Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обслуживать камеры наблюдения на своих ядерных объектах. Об этом договорились во время визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Тегеран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Переговоры с главой МАГАТЭ нацелены на ослабление противостояния между Тегераном и Западом, поскольку оно угрожает эскалацией и срывом переговоров о возобновлении ядерной сделки с Ираном.

"Инспекторам МАГАТЭ разрешено обслуживать идентифицированное оборудование и заменять их носители, которые будут храниться под совместными печатями МАГАТЭ и AEOI в Исламской Республике Иран", - говорится в совместном заявлении ядерных органов.

Гросси прибыл в Тегеран в преддверии заседания Совета управляющих МАГАТЭ, которое состоится на следующей неделе. Он встретится с новым главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммедом Эслами.

На этой неделе МАГАТЭ проинформировало государства-члены об отсутствии прогресса по двум основным вопросам: объяснение следов урана, обнаруженных на нескольких старых, незаявленных объектах, и получение срочного доступа к некоторому оборудованию для мониторинга, чтобы агентство могло продолжать отслеживать отдельные части ядерной программы Ирана в соответствии со сделкой 2015 года.

Западные державы должны решить, стоит ли продвигать резолюцию с критикой Ирана и усилением давления на него за то, что он препятствует МАГАТЭ, на заседании Совета управляющих агентства, состоящего из 35 стран, на следующей неделе. Резолюция может поставить под угрозу возобновление переговоров по сделке, поскольку Тегеран недоволен такими шагами.

Страны, входящие в Совет управляющих МАГАТЭ, будут наблюдать за визитом Гросси, чтобы узнать, уступит ли Иран либо в вопросе о предоставлении доступа к оборудованию для мониторинга, либо возможности получения ответов по частицам урана, обнаруженным на незадекларированных объектах.