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США приближаются к отказу от ядерной сделки Ираном, - Блинкен

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США, Четверг 09 сентября 2021 06:41
США приближаются к отказу от ядерной сделки Ираном, - Блинкен Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США приближаются к отказу от ядерной сделки с Ираном. Такое предупреждение вынес Тегерану госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

По словам Блинкена, у Ирана остается мало времени, чтобы вернуться к ядерной сделке после доклада наблюдательного органа ООН по атомной энергии.

"Я не собираюсь называть это дату, но мы приближаемся к тому моменту, когда строгое возвращение к соблюдению Совместного всеобъемлющего плану действий (СВПД) не воспроизводит преимуществ, достигнутых этим соглашением", - сказал Блинкен.

Заявление Блинкена связано с отчетом, который опубликовало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). В нем говорится, что задачи по мониторингу в Иране "серьезно подорваны" после того, как Тегеран приостановил некоторые инспекции агентством ООН своей ядерной деятельности. Также наблюдательный орган заявил, что Иран резко увеличил производство высокообогащенного урана за последние месяцы.

Напомним, Иран увеличил запасы обогащенного урана за последние три месяца.

Ранее сообщалось, что США стремятся к дипломатии в вопросе о ядерной сделке с Ираном, но могут рассмотреть и другие варианты. Об этом заявил президент США.

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