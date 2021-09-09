США приближаются к отказу от ядерной сделки Ираном, - Блинкен

США приближаются к отказу от ядерной сделки с Ираном . Такое предупреждение вынес Тегерану госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel .

По словам Блинкена, у Ирана остается мало времени, чтобы вернуться к ядерной сделке после доклада наблюдательного органа ООН по атомной энергии.

"Я не собираюсь называть это дату, но мы приближаемся к тому моменту, когда строгое возвращение к соблюдению Совместного всеобъемлющего плану действий (СВПД) не воспроизводит преимуществ, достигнутых этим соглашением", - сказал Блинкен.