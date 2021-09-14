Іран отримає в жовтні матеріал для створення ядерної боєголовки, - NYT

"Іран ще ніколи не був такий близький до створення ядерної зброї, як зараз", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у виданні, набагато більше часу у країни піде на розробку технології доставлення боєголовки до мети, адже вчені Ірану працюють над цим завданням більш як 20 років.

У ЗМІ припускають, що таке рішення мусить США і їх союзників форсувати зусилля по відновленню ядерної угоди з Іраном від 2015 року, з якого Штати вийшли у 2018 році.

Водночас влада Ірану запевняє світ в тому, що ядерна програма країни носить виключно мирний характер.