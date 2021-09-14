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Іран отримає в жовтні матеріал для створення ядерної боєголовки, - NYT

Автор: Марія Кучерявець

В Ірані планують отримати матеріал, якого вистачить для виготовлення однієї ядерної боєголовки. Його можуть доставити в країну вже у жовтні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

"Іран ще ніколи не був такий близький до створення ядерної зброї, як зараз", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у виданні, набагато більше часу у країни піде на розробку технології доставлення боєголовки до мети, адже вчені Ірану працюють над цим завданням більш як 20 років.

У ЗМІ припускають, що таке рішення мусить США і їх союзників форсувати зусилля по відновленню ядерної угоди з Іраном від 2015 року, з якого Штати вийшли у 2018 році.

Водночас влада Ірану запевняє світ в тому, що ядерна програма країни носить виключно мирний характер.

Раніше стало відомо, що Іран дозволить Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) обслуговувати камери спостереження на своїх ядерних об'єктах.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон США наближається до відмови від ядерної угоди з Іраном.

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ІранЯдерна безпека