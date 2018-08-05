Иран получил 5 европейских самолетов до начала действия санкций США

В аэропорт Тегерана прибыли 5 самолетов за день до вступления в силу санкций США против Ирана

Иранская авиакомпания Iran Air перед началом действия санкций со стороны Соединенных Штатов Америки (США), получила пять европейских самолетов. Таким образом в Тегеране отметили, что Евросоюз выполнил свои обязательства относительно ядерной сделки с Ираном, передает DW.

Отмечается, что до международного аэропорта Мехрабад в Тегеране в воскресенье, 5 августа, зашло пять двухмоторных турбовинтовых самолетов ATR 72-600. Они изготовлены французско-итальянской компанией ATR в 2017 году.

"Таким образом авиакомпания Iran Air получила 13 из 20 самолетов, которые были заказаны. Стоимость сделки составила 536 миллионов долларов. Самолеты прибыли в Иран за день до вступления в силу санкций, введенных против страны американским президентом Дональдом Трампом", - говорится в сообщении.

Добавим, что в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из совместного соглашения, заключенного 2015 года между Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. Соглашением предусмотрено, в частности, выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

Впоследствии Вашингтон заявил о расширении санкций против Ирана, требуя от государств-союзников прекратить покупать иранскую нефть. Также США угрожали санкциями в отношении компаний, которые будут сотрудничать с Ираном.

Напомним, 29 июля 2018 года стало известно, что США предостерегли Германию от попыток обойти санкции против Ирана. Соответствующие письма направили десять сенаторов-республиканцев в посольства Германии, Франции и Великобритании в США.