Іран отримав 5 європейських літаків до початку дії санкцій США

До аеропорту Тегерана прибули 5 літаків за день до набуття чинності санкцій США проти Ірану

Іранська авіакомпанія Iran Air перед початком дії санкцій з боку Сполучених Штатів Америки (США), отримала п'ять європейських літаків. Таким чином у Тегерані зазначили, що Євросоюз виконує свої зобов'язання щодо ядерної угоди з Іраном, передає DW.

Зазначається, що до міжнародного аеропорту Мехрабад в Тегерані у неділю, 5 серпня, зайшло п'ять двомоторних турбогвинтових літаків ATR 72-600. Вони виготовлені французько-італійською компанією ATR в 2017 році.

"Таким чином авіакомпанія Iran Air отримала 13 із 20 літаків, які були замовлені. Вартість угоди склала 536 мільйонів доларів. Літаки прибули до Ірану за день до набуття чинності санкцій, запроваджених проти країни американським президентом Дональдом Трампом", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що у травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід Сполучених Штатів зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном, США, Росією, Китаєм, Великою Британією, Францією і Німеччиною. Угодою передбачено, зокрема, виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій.

Згодом Вашингтон заявив про розширення санкцій проти Ірану, вимагаючи від держав-союзників припинити купувати іранську нафту. Також США погрожували санкціями щодо компаній, які будуть співпрацювати з Іраном.

Нагадаємо, 29 липня 2018 року стало відомо, що США застерегли Німеччину від спроб обійти санкції проти Ірану. Відповідні листи направили десять сенаторів-республіканців до посольств Німеччини, Франції і Великої Британії у США.