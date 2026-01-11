Іран погрожує вдарити по військових США та Ізраїлю у разі атаки Вашингтона

Спікер парламенту Ірану Мохаммад-Багер Калібаф заявив, що американські військові та Ізраїль стануть "законними цілями", якщо Америка завдасть удару по Ісламській Республіці, як погрожував президент Дональд Трамп.

Він пригрозив США у той момент, коли законодавці кинулися до трибуни в іранському парламенті, вигукуючи: "Смерть Америці!". Іранське державне телебачення транслювало засідання парламенту в прямому ефірі.

Калібаф, прихильник жорсткої лінії, який у минулому балотувався на посаду президента, висловив подяку поліції та іранській парамілітарній Революційній гвардії за те, що вони "вистояли" під час протестів.

Далі він безпосередньо погрожував Ізраїлю, який назвав "окупованою територією", та американським військовим.

"У разі нападу на Іран, як окупована територія, так і всі американські військові центри, бази та кораблі в регіоні стануть нашими законними цілями. Ми не вважаємо, що маємо обмежуватися реагуванням після дії, і будемо діяти на основі будь-яких об'єктивних ознак загрози", - сказав спікер парламенту, натякаючи на превентивний удар.