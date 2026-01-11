Іран погрожує вдарити по військових США та Ізраїлю у разі атаки Вашингтона

Іран попередив Сполучені Штати Америки, що будь-яка атака США призведе до того, що Тегеран завдасть удару у відповідь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.
Спікер парламенту Ірану Мохаммад-Багер Калібаф заявив, що американські військові та Ізраїль стануть "законними цілями", якщо Америка завдасть удару по Ісламській Республіці, як погрожував президент Дональд Трамп.
Він пригрозив США у той момент, коли законодавці кинулися до трибуни в іранському парламенті, вигукуючи: "Смерть Америці!". Іранське державне телебачення транслювало засідання парламенту в прямому ефірі.
Калібаф, прихильник жорсткої лінії, який у минулому балотувався на посаду президента, висловив подяку поліції та іранській парамілітарній Революційній гвардії за те, що вони "вистояли" під час протестів.
Далі він безпосередньо погрожував Ізраїлю, який назвав "окупованою територією", та американським військовим.
"У разі нападу на Іран, як окупована територія, так і всі американські військові центри, бази та кораблі в регіоні стануть нашими законними цілями. Ми не вважаємо, що маємо обмежуватися реагуванням після дії, і будемо діяти на основі будь-яких об'єктивних ознак загрози", - сказав спікер парламенту, натякаючи на превентивний удар.
Нагадаємо, з кінця грудня 2025 року в Ірані відбуваються масові протести, які набули серйозного масштабу і вже переросли у збройні сутички.
Почалося все з торговців із центрального міського ринку Тегерана, які 28 грудня вийшли на вулиці на знак протесту проти різкого падіння курсу національної валюти.
За даними місцевих ЗМІ, найбільше брали участь у протестах продавці мобільних телефонів, електроніки та побутової техніки, які купують свій товар за іноземну валюту, а продають - за місцеву.
До мітингів доєдналися студенти та інші верстви населення, а також, що стало доволі несподіваним - ті, хто колись був "опорою режиму".
Іранський режим відреагував максимально жорстоко - стріляниною, спецзасобами, побиттями та масовими арештами.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові допомогти народу Ірану, який бореться за свободу. Але поки що незрозуміло, чи реально Вашингтон готовий до конфлікту з іранським режимом аятол.
За даними видання The Wall Street Journal, яке посилається на власні джерела в Білому домі, посадовці адміністрації Трампа вже провели відповідні обговорення щодо можливості атакувати Іран.
Один з чиновників зазначив, що серед варіантів - масований повітряний удар по кількох іранських військових цілях. Це можна зробити, якщо буде потрібно виконати попередження Трампа.
Але інше джерело каже, що зараз немає єдиної думки щодо того, що потрібно робити. Також не було переміщення військової техніки, персоналу, або інших приготувань до можливого удару по Ірану.