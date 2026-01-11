Иран угрожает ударить по военным США и Израиля в случае атаки Вашингтона

Иран предупредил Соединенные Штаты Америки, что любая атака США приведет к тому, что Тегеран нанесет ответный удар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.
Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Калибаф заявил, что американские военные и Израиль станут "законными целями", если Америка нанесёт удар по Исламской Республике, как угрожал президент Дональд Трамп.
Он пригрозил США в тот момент, когда законодатели бросились к трибуне в иранском парламенте, выкрикивая: "Смерть Америке!". Иранское государственное телевидение транслировало заседание парламента в прямом эфире.
Калибаф, сторонник жесткой линии, который в прошлом баллотировался на пост президента, выразил благодарность полиции и иранской парамилитарной Революционной гвардии за то, что они "выстояли" во время протестов.
Далее он непосредственно угрожал Израилю, который назвал "оккупированной территорией", и американским военным.
"В случае нападения на Иран, как оккупированная территория, так и все американские военные центры, базы и корабли в регионе станут нашими законными целями. Мы не считаем, что должны ограничиваться реагированием после действия, и будем действовать на основе любых объективных признаков угрозы", - сказал спикер парламента, намекая на превентивный удар.
Напомним, с конца декабря 2025 года в Иране происходят массовые протесты, которые приобрели серьезный масштаб и уже переросли в вооруженные столкновения.
Началось все с торговцев с центрального городского рынка Тегерана, которые 28 декабря вышли на улицы в знак протеста против резкого падения курса национальной валюты.
По данным местных СМИ, больше всего участвовали в протестах продавцы мобильных телефонов, электроники и бытовой техники, которые покупают свой товар за иностранную валюту, а продают - за местную.
К митингам присоединились студенты и другие слои населения, а также, что стало довольно неожиданным - те, кто когда-то был "опорой режима".
Иранский режим отреагировал максимально жестоко - стрельбой, спецсредствами, избиениями и массовыми арестами.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы помочь народу Ирана, который борется за свободу. Но пока непонятно, реально ли Вашингтон готов к конфликту с иранским режимом аятолл.
По данным издания The Wall Street Journal, которое ссылается на собственные источники в Белом доме, чиновники администрации Трампа уже провели соответствующие обсуждения о возможности атаковать Иран.
Один из чиновников отметил, что среди вариантов - массированный воздушный удар по нескольким иранским военным целям. Это можно сделать, если потребуется выполнить предупреждение Трампа.
Но другой источник говорит, что сейчас нет единого мнения относительно того, что нужно делать. Также не было перемещения военной техники, персонала, или других приготовлений к возможному удару по Ирану.