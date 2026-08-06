Іран погрожує атакувати країни Перської затоки, якщо США почнуть нові удари, - Reuters

За словами джерел, попередження було передано під час численних дипломатичних контактів після того, як президент США Дональд Трамп 28 липня пригрозив завдати удару по енергетичній мережі та інфраструктурі Ірану.

Зокрема, двоє чиновників Ірану, два джерела з країн Перської затоки, а також високопоставлений регіональний дипломат, розповіли, що діалог вів глава іранського МЗС Аббас Аракчі. Він розмовляв зі своїми колегами з Туреччини, Саудівської Аравії, Катару, а також з командувачем армії Пакистану.

Під час розмови Аракчі закликав союзників США у Перській затоці використати свій вплив на Трампа, щоб відмовити його від відновлення ударів по Ірану. Він попередив, що будь-яка атака на іранську територію викличе заходи у відповідь проти американських активів і енергетичних об'єктів по всій Перській затоці.

За словами дипломата, у кожній розмові Аракчі повторив одне й те саме - Іран готовий до заходів у відповідь, але пошук дипломатичного рішення є найкращим способом уникнути ширшої ескалації та руйнувань.

"Іранське попередження було недвозначним: якщо Америка завдасть удару по іранській інфраструктурі, Іран відповість ударами по енергетичних об'єктах Перської затоки та інших регіональних цілей", - сказало одне із джерел.

Згодом спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман поговорив з Трампом, закликавши його відкласти військові дії, повернутися до переговорів, домогтися припинення вогню і домагатися дипломатичного врегулювання.

Вже 2 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що погодився скасувати атаку на Іран "за умови швидкого укладання угоди".