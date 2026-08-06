Иран угрожает атаковать страны Персидского залива, если США начнут новые удары, - Reuters

По словам источников, предупреждение было передано в ходе многочисленных дипломатических контактов после того, как президент США Дональд Трамп 28 июля пригрозил нанести удар по энергетической сети и инфраструктуре Ирана.

В частности, два чиновника Ирана, два источника из стран Персидского залива, а также высокопоставленный региональный дипломат, рассказали, что диалог вел глава иранского МИД Аббас Аракчи. Он говорил со своими коллегами из Турции, Саудовской Аравии, Катара, а также с командующим армии Пакистана.

В ходе разговора Аракчи призвал союзников США в Персидском заливе использовать свое влияние на Трампа, чтобы отговорить его от возобновления ударов по Ирану. Он предупредил, что любая атака на иранскую территорию вызовет ответные меры против американских активов и энергетических объектов по всему Персидскому заливу.

По словам дипломата, в каждом разговоре Аракчи повторил одно и то же - Иран готов к ответным мерам, но поиск дипломатического решения является лучшим способом избежать более широкой эскалации и разрушений.

"Иранское предупреждение было недвусмысленным: если Америка нанесет удар по иранской инфраструктуре, Иран ответит ударами по энергетическим объектам Персидского залива и другим региональным целям", - сказал один из источников.

Впоследствии наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман поговорил с Трампом, призвав его отложить военные действия, вернуться к переговорам, добиться прекращения огня и добиваться дипломатического урегулирования.

Уже 2 августа президент США Дональд Трамп заявил, что согласился отменить атаку на Иран "при условии быстрого заключения сделки".