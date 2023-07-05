UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На Іран подали позов до Міжнародного суду ООН щодо збиття літака МАУ

Фото: на Іран подали позов до суду ООН в Гаазі (wing.com.ua)
Автор: Олександр Білоус

Канада, Швеція, Україна та Велика Британія подали позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі. Таким чином планується забезпечити притягнення Ірану до відповідальності за незаконне збиття рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у 2020 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

Як зазначається в повідомленні, Іран не відповів на вимогу щодо створення арбітражу для вирішення цього спору, надісланого 28 грудня 2022 року. Тому буде розпочато провадження проти Ірану у зв’язку з порушенням ним Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації 1971 року.

Як зазначено в позові, Іран, серед інших порушень, не вжив усіх можливих заходів, щоб запобігти знищенню літака рейсу PS752 членами його збройних сил. Іран також не зміг провести повне, прозоре та неупереджене досудове розслідування та судовий розгляд відповідно до міжнародних стандартів.

"Спільний позов до Міжнародного суду відображає нашу непохитну відданість досягненню прозорості, справедливості та відповідальності для усіх сімей жертв рейсу PS752", - йдеться в повідомленні.

Катастрофа літака МАУ

Нагадаємо, 8 січня 2020 року літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" був збитий іранськими військовими над Тегераном. Жертвами катастрофи стали 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, зокрема громадяни України.

Як повідомлялося, 16 квітня суд Ірану виніс вирок 10 військовим у справі про катастрофу рейсу PS752.

Детальніше про розслідування катастрофи та як намагаються покарати Іран - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГаагаІран