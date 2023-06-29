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Україна подасть до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збиття пасажирського літака МАУ

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Четвер 29 червня 2023 18:06
Україна подасть до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збиття пасажирського літака МАУ Фото: збиття пасажирського літака МАУ (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Україна та інші учасники міжнародної координаційної групи подасть позов до Міжнародного суду ООН проти Ірану. Позов стосуватиметься збитого у 2020 році літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка у Facebook.

"Україна та інші учасники міжнародної координаційної групи подають до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збиття літака рейсу PS752", - написав Ніколенко.

У заяві сказано, що члени Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752, що представляють Канаду, Швецію, Україну та Сполучене Королівство та Іран не дійшли згоди щодо організації арбітражу відповідно до статті 14 Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації.

У зв'язку з цим Координаційна група планує продовжувати колективні зусилля, та забезпечити притягнення Ірану до відповідальності за збиття рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Катастрофа з літаком МАУ

Нагадаємо, 8 січня 2020 року літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" був збитий іранськими військовими над Тегераном. Жертвами катастрофи стали 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, зокрема громадяни України.

Як повідомлялося, 16 квітня суд Ірану виніс вирок 10 військовим у справі про катастрофу рейсу PS752.

Детальніше про розслідування катастрофи та як намагаються покарати Іран - у матеріалі РБК-Україна.

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