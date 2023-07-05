RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На Иран подали иск в Международный суд ООН за сбитый самолет МАУ

Фото: на Иран подали иск в суд ООН в Гааге (wing.com.ua)
Автор: Александр Белоус

Канада, Швеция, Украина и Великобритания подали иск в Международный суд ООН в Гааге. Таким образом планируется обеспечить привлечение Ирана к ответственности за незаконное сбитие рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в 2020 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Как отмечается в сообщении, Иран не ответил на требование создания арбитража для решения этого спора, направленного 28 декабря 2022 года. Поэтому будет начато производство против Ирана в связи с нарушением Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации 1971 года.

Как указано в иске, Иран, среди прочих нарушений, не принял все возможные меры, чтобы предотвратить уничтожение самолета рейса PS752 членами его вооруженных сил. Иран также не смог провести полное, прозрачное и беспристрастное досудебное расследование и судебное разбирательство в соответствии с международными стандартами.

"Совместный иск в Международный суд отражает нашу непреклонную преданность достижению прозрачности, справедливости и ответственности для всех семей жертв рейса PS752", - говорится в сообщении.

Катастрофа самолета МАУ

Напомним, 8 января 2020 года самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранскими военными над Тегераном. Жертвами крушения стали 167 пассажиров и 9 членов экипажа, в том числе граждане Украины.

Как сообщалось, 16 апреля суд Ирана вынес приговор 10 военным по делу о крушении рейса PS752.

Детальнее о расследовании катастрофы и как пытаются наказать Иран - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГаагаИран