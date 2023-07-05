На Иран подали иск в Международный суд ООН за сбитый самолет МАУ

Как отмечается в сообщении, Иран не ответил на требование создания арбитража для решения этого спора, направленного 28 декабря 2022 года. Поэтому будет начато производство против Ирана в связи с нарушением Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации 1971 года.

Как указано в иске, Иран, среди прочих нарушений, не принял все возможные меры, чтобы предотвратить уничтожение самолета рейса PS752 членами его вооруженных сил. Иран также не смог провести полное, прозрачное и беспристрастное досудебное расследование и судебное разбирательство в соответствии с международными стандартами.

"Совместный иск в Международный суд отражает нашу непреклонную преданность достижению прозрачности, справедливости и ответственности для всех семей жертв рейса PS752", - говорится в сообщении.

Катастрофа самолета МАУ

Напомним, 8 января 2020 года самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранскими военными над Тегераном. Жертвами крушения стали 167 пассажиров и 9 членов экипажа, в том числе граждане Украины.

Как сообщалось, 16 апреля суд Ирана вынес приговор 10 военным по делу о крушении рейса PS752.