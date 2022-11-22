Іран почав збагачувати уран до 60% на заводі у Фордо: що це означає

Зазначається, що рішення про збільшення збагачення ірану було ухвалено у відповідь на резолюцію Ради керуючих МАГАТЕ щодо іранської ядерної програми.

Також зазначено, що на об'єкті було проведено заміну центрифуг першого покоління сучаснішими пристроями типу IR-6, що призведе до значного збільшення виробничої потужності.

Додамо, що Іран вже збагачує уран до 60% в інших місцях, хоча це й значно нижче за 90%, які необхідні для збройового матеріалу. При цьому показник вищий за 20%, які Іран виробляв до угоди 2015 року про обмеження збагачення на рівні 3,67%.

Зазначимо, що раніше Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила резолюцію, в якій закликало Іран співпрацювати з розслідуванням МАГАТЕ слідами урану, виявленим на трьох незаявлених об'єктах у країні.

Як повідомляло РБК-Україна, МАГАТЕ заявило, що Іран продовжує збільшувати свої запаси високозбагаченого урану, що може стати ще одним кроком до створення ядерної зброї.

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