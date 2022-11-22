Иран начал обогащать уран до 60% на заводе в Фордо: что это значит

Отмечается, что решение об увеличении обогащении ирана было принято в ответ на резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ по иранской ядерной программе.

Также указано, что на объекте было проведено замену центрифуг первого поколения более современными устройствами типа IR-6, что приведет к значительному увеличению производственной мощности.

Добавим, что Иран уже обогащает уран до 60% в других местах, хотя это и значительно ниже 90%, которые необходимы для оружейного материала. При этом показатель выше 20%, которые Иран производил до соглашения 2015 года об ограничении обогащения на уровне 3,67%.

Отметим, что ранее Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой призвало Иран сотрудничать с расследованием МАГАТЭ по следам урана, обнаруженным на трех незаявленных объектах в стране.

Как сообщало РБК-Украина МАГАТЭ заявило, что Иран продолжает увеличивать свои запасы высокообогащенного урана, что может стать еще одним шагом к созданию ядерного оружия.

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