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Иран начал обогащать уран до 60% на заводе в Фордо: что это значит

Иллюстративное фото: Иран начал обогащать уран до 60% на заводе в Фордо (president.ir)
Автор: Елизавета Драбкина

Иран начал обогащение урана до 60% чистоты на ядерном объекте в Фордо с использованием каскада центрифуг IR-6.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISNA.

Отмечается, что решение об увеличении обогащении ирана было принято в ответ на резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ по иранской ядерной программе.

Также указано, что на объекте было проведено замену центрифуг первого поколения более современными устройствами типа IR-6, что приведет к значительному увеличению производственной мощности.

Добавим, что Иран уже обогащает уран до 60% в других местах, хотя это и значительно ниже 90%, которые необходимы для оружейного материала. При этом показатель выше 20%, которые Иран производил до соглашения 2015 года об ограничении обогащения на уровне 3,67%.

Отметим, что ранее Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой призвало Иран сотрудничать с расследованием МАГАТЭ по следам урана, обнаруженным на трех незаявленных объектах в стране.

Как сообщало РБК-Украина МАГАТЭ заявило, что Иран продолжает увеличивать свои запасы высокообогащенного урана, что может стать еще одним шагом к созданию ядерного оружия.

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ИранМАГАТЭ