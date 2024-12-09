Іран почав встановлювати прямий контакт із новими політичними силами в Сирії, - Reuters

За інформацією високопоставлених джерел видання, Тегеран намагається уникнути ізоляції від встановлення нового сирійського уряду та зберегти свій вплив у регіоні.

Зазначається, що Іран почав встановлювати прямі зв’язки з двома групами всередині нового сирійського уряду. Рівень взаємодії оцінюватиметься після засідання Вищої ради національної безпеки Ірану.

Однак Іран побоюється, що нова влада Сирії відштовхне країну від іранської орбіти. Це, за даними джерел видання, може призвести до втрати сухопутного маршруту постачання для ліванської "Хезболли" та доступу до Середземного моря, що є ключовим для іранської геополітики.

Серед інших викликів для Ірану є повернення Дональда Трампа до Білого дому як обраного вдруге президента, що створює додаткові ризики для Ірану.

Також зазначається, що американська адміністрація може використовувати політичні зміни в Сирії для посилення тиску на Ісламську Республіку.

Високопосадовці Ірану наполягають на необхідності зберегти зв’язки з новим керівництвом Сирії, закликаючи до створення інклюзивного уряду, який би представляв усі верстви сирійського суспільства.

Тегеран вважає, що взаємодія з новим сирійським урядом дозволить уникнути подальшого загострення в регіоні.

Повалення режиму Башара Асада

Наприкінці листопада почалися масштабні бойові зіткнення були між повстанцями ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", загонами Сирійської національної армії та армією диктатора Башара Асада, якого підтримує Росія та Іран.

Повстанці захопили 1 грудня стратегічне місто Алеппо, а після цього - Хаму 5 грудня.

В інтерв'ю CNN Абу Мохаммад аль-Джолані, лідер ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", зазначав, що основною метою повстанців є повалення режиму Башара Асада. Подробиці - у матеріалі РБК-Україна.

Повстанці змогли досягти своєї головної мети. Наразі Асад вже перебуває у Москві.