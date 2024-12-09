Иран начал устанавливать прямой контакт с новыми политическими силами в Сирии, - Reuters

По информации высокопоставленных источников, Тегеран пытается избежать изоляции от установления нового сирийского правительства и сохранить свое влияние в регионе.

Иран начал устанавливать прямые связи с двумя группами внутри нового сирийского правительства. Уровень взаимодействия будет оцениваться после заседания Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Однако Иран опасается, что новые власти Сирии оттолкнут страну от иранской орбиты. Это, по данным источников, может привести к потере сухопутного маршрута поставки для ливанской "Хезболлы" и доступа к Средиземному морю, что является ключевым для иранской геополитики.

Среди других вызовов для Ирана есть возвращение Дональда Трампа в Белый дом как избранного вторично президента, создающего дополнительные риски для Ирана.

Также отмечается, что американская администрация может использовать политические изменения в Сирии для усиления давления на Исламскую Республику.

Высокопоставленные чиновники Ирана настаивают на необходимости сохранить связи с новым руководством Сирии, призывая к созданию инклюзивного правительства, которое бы представляло все слои сирийского общества.

Тегеран считает, что взаимодействие с новым сирийским правительством позволит избежать дальнейшего обострения в регионе.

Свержение режима Башара Асада

В конце ноября начались масштабные боевые столкновения между повстанцами исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", отрядами Сирийской национальной армии и армией диктатора Башара Асада, поддерживаемого Россией и Ираном.

Повстанцы захватили 1 декабря стратегический город Алеппо, а после этого – Хаму 5 декабря.

В интервью CNN Абу Мохаммад аль-Джолани, лидер исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", отмечал, что основной целью повстанцев является свержение режима Башара Асада. Подробности - в материале РБК-Украина.

Повстанцы смогли добиться своей главной цели. В настоящее время Асад уже находится в Москве.