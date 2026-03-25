Іран почав стягувати плату за прохід суден через Ормузьку протоку: деталі схеми

Неофіційні платежі за транзит

В Ірані запроваджено практику стягнення коштів із суден за можливість безпечного проходження через стратегічний морський маршрут - Ормузьку протоку.

За даними джерел, сума може сягати 2 млн доларів за один рейс, що фактично формує неофіційний збір за транзит.

"Деякі судна заплатили, хоча механізм не одразу був зрозумілий - зокрема й використовувана валюта - і, за словами моряків, це не виглядає систематичним явищем", - пише видання.

Закритий процес і зростання напруженості

Джерела зазначають, що подібні платежі здійснювалися без публічного розкриття.

"Відсутність прозорості та невизначеність щодо того, хто може стати наступною ціллю, надають нового рівня напруженості в цьому морському коридорі", - йдеться в матеріалі.

З початку війни США проти Ірану через протоку проходить лише обмежена кількість суден, більшість з яких пов'язана з іранською стороною.

Можливість легалізації зборів

За інформацією співрозмовників, Тегеран уже обговорює варіант офіційного запровадження подібних платежів у рамках можливих післявоєнних домовленостей. Зараз же оплата стягується в індивідуальному порядку.

Реакція регіону та наслідки

Представники країн Перської затоки вважають такі дії неприйнятними, оскільки вони створюють небезпечний прецедент і можуть перетворити ключовий маршрут на інструмент тиску.

"Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати залежать від цього маршруту для доставки своєї нафти на світові ринки, але зараз покладаються на альтернативні трубопроводи", - підсумували в Bloomberg.