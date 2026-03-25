Іран почав стягувати плату за прохід суден через Ормузьку протоку: деталі схеми

Влада Ірану почала стягувати з окремих суден плату за безпечний прохід через Ормузьку протоку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.
За даними джерел, сума може сягати 2 млн доларів за один рейс, що фактично формує неофіційний збір за транзит.
"Деякі судна заплатили, хоча механізм не одразу був зрозумілий - зокрема й використовувана валюта - і, за словами моряків, це не виглядає систематичним явищем", - пише видання.
Джерела зазначають, що подібні платежі здійснювалися без публічного розкриття.
"Відсутність прозорості та невизначеність щодо того, хто може стати наступною ціллю, надають нового рівня напруженості в цьому морському коридорі", - йдеться в матеріалі.
З початку війни США проти Ірану через протоку проходить лише обмежена кількість суден, більшість з яких пов'язана з іранською стороною.
За інформацією співрозмовників, Тегеран уже обговорює варіант офіційного запровадження подібних платежів у рамках можливих післявоєнних домовленостей. Зараз же оплата стягується в індивідуальному порядку.
Представники країн Перської затоки вважають такі дії неприйнятними, оскільки вони створюють небезпечний прецедент і можуть перетворити ключовий маршрут на інструмент тиску.
"Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати залежать від цього маршруту для доставки своєї нафти на світові ринки, але зараз покладаються на альтернативні трубопроводи", - підсумували в Bloomberg.
Нагадуємо, що Саудівський наслідний принц Мухаммед бін Салман закликає президента США Дональда Трампа не згортати військову операцію проти Ірану, називаючи поточну ситуацію "історичною можливістю" для регіону Близького Сходу.
Зазначимо, що іранські ЗМІ передають, що США та Ізраїль атакували об'єкти енергетичної інфраструктури в Ісфахані та Хорремшахрі.