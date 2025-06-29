Іран почав ремонт у Натанзі після ударів США: в ISW оцінили дані із супутників

Іран почав ремонтні роботи на збагачувальному комплексі в Натанзі після ударів США по ядерних об'єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW ).

"Іран, можливо, почав ремонтні роботи на збагачувальному комплексі в Натанзі. Комерційно доступні супутникові знімки, що зроблено 27 червня, показують, що Іран засипав кратер, який утворився через американські протибункерні бомби GBU-57", - повідомили аналітики.

За даними ISW, на знімках видно, що на місці падіння бомб було розміщено два намети і вантажівку.

За версією ізраїльських ЗМІ та деяких оглядачів, Іран, можливо, намагається витягти збагачений уран, хоча незалежно перевірити цю інформацію неможливо.

Також супутникові знімки засвідчили, що авіаудари Ізраїлю по Ірану знищили радар у провінції Хузестан 21 червня, який був там було встановлено у період між 2023 і 2024 роками.