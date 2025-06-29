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Иран начал ремонт в Натанзе после ударов США: в ISW оценили данные со спутников

Воскресенье 29 июня 2025 04:36
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Иран начал ремонт в Натанзе после ударов США: в ISW оценили данные со спутников Иллюстративное фото: ядерный объект в Иране (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Иран начал ремонтные работы на обогатительном комплексе в Натанзе после ударов США по ядерным объектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

"Иран, возможно, начал ремонтные работы на обогатительном комплексе в Натанзе. Коммерчески доступные спутниковые снимки, сделанные 27 июня, показывают, что Иран засыпал кратер, который образовался из-за американских противобункерных бомб GBU-57", - сообщили аналитики.

По данным ISW, на снимках видно, что на месте падения бомб были размещены две палатки и грузовик.

По версии израильских СМИ и некоторых обозревателей, Иран, возможно, пытается извлечь обогащенный уран, хотя независимо проверить эту информацию невозможно.

Также спутниковые снимки показали, что авиаудары Израиля по Ирану уничтожили радар в провинции Хузестан 21 июня, который был там установлен в период между 2023 и 2024 годами.

Удар США по Ирану

США нанесли удар по трем ключевым ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня. Американский лидер Дональд Трамп объявил, что ядерная программа Тегерана полностью уничтожена.

В то же время, издание CNN сообщило со ссылкой на источники в американской разведке, что основные элементы ядерной инфраструктуры Ирана не были полностью уничтожены. В ответ Трамп назвав эту новости фейком.

Также в CNN сообщили, что для удара по одному из объектов США не использовали противобункерные бомбы.

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