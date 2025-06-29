Иран начал ремонт в Натанзе после ударов США: в ISW оценили данные со спутников
Иран начал ремонтные работы на обогатительном комплексе в Натанзе после ударов США по ядерным объектам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
"Иран, возможно, начал ремонтные работы на обогатительном комплексе в Натанзе. Коммерчески доступные спутниковые снимки, сделанные 27 июня, показывают, что Иран засыпал кратер, который образовался из-за американских противобункерных бомб GBU-57", - сообщили аналитики.
По данным ISW, на снимках видно, что на месте падения бомб были размещены две палатки и грузовик.
По версии израильских СМИ и некоторых обозревателей, Иран, возможно, пытается извлечь обогащенный уран, хотя независимо проверить эту информацию невозможно.
Также спутниковые снимки показали, что авиаудары Израиля по Ирану уничтожили радар в провинции Хузестан 21 июня, который был там установлен в период между 2023 и 2024 годами.
Удар США по Ирану
США нанесли удар по трем ключевым ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня. Американский лидер Дональд Трамп объявил, что ядерная программа Тегерана полностью уничтожена.
В то же время, издание CNN сообщило со ссылкой на источники в американской разведке, что основные элементы ядерной инфраструктуры Ирана не были полностью уничтожены. В ответ Трамп назвав эту новости фейком.
Также в CNN сообщили, что для удара по одному из объектов США не использовали противобункерные бомбы.
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