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Іран почав повітряний удар по Ізраїлю: заява Білого дому

Неділя 14 квітня 2024 00:01
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Іран почав повітряний удар по Ізраїлю: заява Білого дому Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Рада національної безпеки при президенті США заявила про початок повітряного удару по Ізраїлю з боку Ірану. Президент Джо Байден збирає членів ради, а також постійно спілкується з ізраїльською стороною і союзниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

"Іран почав повітряний удар по Ізраїлю", - йдеться у заяві Ради нацбезпеки.

Там прогнозують, що атака, ймовірно, розгорнеться протягом кількох годин.

"Президент Байден чітко заявив: наша підтримка безпеки Ізраїлю є залізною. Сполучені Штати будуть підтримувати народ Ізраїлю та підтримувати його захист від цих загроз з боку Ірану", - заявили у Білому домі.

Раніше сьогодні, 13 квітня, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху скликав військовий кабінет на тлі загрози удару з боку Ірану. Водночас сусідня Йорданія закрила своє небо для авіації.

Близько 23:00 за Києвом ізраїльські ЗМІ повідомили, що Іран запустив ударні безпілотники у напрямку території Ізраїлю.

Нетаньяху у відеозверненні до громадян держави заявив, що Ізраїль готовий до прямого нападу з боку Ірану і відповість тим же.

З чого почалося

На початку квітня по столиці Сирії було завдано ракетного удару, в результаті якого була повністю зруйнована будівля консульства Ірану. Загинули щонайменше семеро іранців, зокрема два високопоставлені генерали.

Іран звинуватив у нападі Ізраїль та пообіцяв "жорстку" відповідь.Західні ЗМІ писали, що удар Ірану може статися найближчими днями. За даними CNN, США фіксуються переміщення зброї на території Ірану.

Детальніше про причини конфлікту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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