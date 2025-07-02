Іран планував замінувати Ормузьку протоку: Reuters розкрило деталі операції

За даними джерел Reuters, незабаром після початку повітряних ударів Ізраїлю іранські військові завантажили морські міни на судна у Перській затоці.

Це посилило побоювання Вашингтона, що Тегеран має серйозний намір заблокувати один із найбільш завантажених у світі судноплавних шляхів і спричинити труднощі для світової торгівлі. У результаті міни не були встановлені у протоці, проте досі неясно, чи вивантажили їх із суден.

Наміри Ірану

Співрозмовники Reuters припустили, що Іран насправді не збирався мінувати протоку, але використав цю загрозу як прийом, щоб вплинути на США. Проте парламент Ірану проголосував за блокування проходу після того, як США атакували три ядерні об'єкти в країні.

При цьому остаточне рішення мала прийняти Вища рада національної безпеки ісламської республіки, але вона цього не зробила. У Білому домі заявили, що Ормузька протока залишається відкритою завдяки "блискучому проведенню операції", яка "значно послабила" Іран, а також успішній кампанії проти хуситів.

Важливість Ормузької затоки для світової економіки

Ормузька протока з'єднує Перську та Оманську затоки в Аравійському морі. Вона знаходиться між Іраном та Оманом і в основному відноситься до територіальних вод цих двох країн. Саудівська Аравія, ОАЕ, Кувейт та Ірак експортують більшу частину своєї сирої нафти через цю протоку.

За даними Vortex, з початку 2022 по травень 2025 року добовий потік через неї становив від 17,8 до 20,8 млн барелів. Ці поставки йдуть переважно до Азії. Також через протоку відбувається майже весь експорт зрідженого природного газу з Катару – одного з найбільших у світі постачальників.

Блокування Ормузької протоки могло призвести до різкого зростання світових цін на енергоносії, зазначає Reuters. Глава МЗС Іраку попереджав про можливе зростання цін на нафту до 200-300 доларів за барель внаслідок втрати приблизно 5 млн барелів нафти на день із Перської затоки.