Іран перекриє Ормузьку протоку? Як може зрости ціна на нафту

Ціна на нафту на світовому ринку буде залишатися на рівні 75-80 доларів за барель у випадку, якщо в ході конфлікту з Ізраїлем Іран не буде атакувати стратегічний маршрут нафтових танкерів, який пролягає через Ормузьку протоку.

Якою може бути ціна на нафту за базового сценарію

"Якщо не буде масованої атаки на судна в Ормузській протоці та конфлікт буде продовжуватися декілька тижнів середньої напруженості (такою як він зараз приблизно є), тоді ціна може бути на такому рівні – 75-80 доларів плюс-мінус декілька відсотків. Це, я думаю, треба брати за базовий сценарій", - сказав він YouTube-каналу РБК-Україна.

Він зазначив, що через Ормузьку протоку проходить приблизно 25-30% усього експорту нафти на світовий ринок.

Станом на 19 червня, за даними Bloomberg, ціна на фьючерси нафти становила 77,6 доларів за барель. З 13 червня, коли Ізраїль атакував військові об’єкти Ірану, ціна зросла на близько 3 долари за барель.

Ймовірність атаки Іраном маршруту танкерів

"Чи буде Іран атакувати Ормузьку протоку, чи не буде, від цього багато чого залежить. Якщо буде атака на Ормузьку протоку, то вона буде перекрита… тоді ціни можуть зрости до 90-100 доларів на деякий час", - сказав Володимир Омельченко, додавши, що удар Ірану по цьому стратегічному маршруту танкерного флоту – це атака на самих себе тому, що тоді сама ця країна не зможе експортувати нафту.

"Без цих грошей іранська економіка просто розвалиться. Вона не здатна буде нормально функціонувати", - додав він.

Як Росія виграє від війни в Ірані

Володимир Омельченко додав, що від зростання ціни на нафту до рівня 75-80 доларів за барель на сьогодні виграє Росія.

"Її економіка залежить від цін на нафту на світових ринках, Росія буде отримувати більше доходів", - сказав він.

Експерт зауважив, що загалом на сьогодні на світовому ринку попит на нафту низький, це фактор, який стимулює ціну до зниження. Якщо не буде ескалації конфлікту і він вичерпає себе за декілька тижнів, тоді ціна на нафту сорту Brent може повернутися до коридору 60-65 доларів за барель.

Нагадаймо, згідно щомісячних звітів ОПЕК, у 2024 році Іран в середньому добував нафти на рівні 3,3 млн барелів на добу. При цьому світовий видобуток нафти у грудні минулого року складав 103,5 млн барелів на добу (дані Міжнародного енергетичного агентства), таким чином, частка Ірану у світовому видобутку становить лише 3,1%.