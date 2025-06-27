Через загрозу атак: Судна в Ормузькій протоці поблизу Ірану маскуються під чужі прапори
Комерційні судна в районі Ормузької протоки біля берегів Ірану масово передають неправдиві дані про свою національну приналежність, намагаючись уникнути атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Згідно з інформацією агентства, з 12 по 24 червня 55 судів надіслали 101 атипове повідомлення, наприклад, "російська нафта" або "китайська власність".
Причина такої дивної поведінки – ризики, що зберігаються після тендітного перемир'я між Ізраїлем та Іраном. Як пояснив гендиректор Windward Амі Даніель, судновласники побоюються, що судна, пов'язані зі США, Великою Британією чи Ізраїлем, можуть стати мішенями. Вказівка на приналежність до Росії чи Китаю вважається захистом.
Явище, що раніше було характерним тільки для Червоного моря, де діють хусити, у Перській затоці спостерігається вперше.
Наприклад, контейнеровоз Yuan Xiang Fa Zhan, який йшов під прапором Панами до Пакистану, транслював "PKKHI all Chinese", а танкер Kota Cabar під прапором Сінгапуру сигналізував про відсутність зв'язку з Ізраїлем – "Vsl no link Israel".
Де знаходиться Ормузька протока
Ормузька протока є вузьким морським "коридором" між Іраном і Оманом, який з'єднує Перську затоку з Аравійським морем. Це один із найважливіших стратегічних маршрутів у світі, адже має вирішальне значення для світових поставок нафти та скрапленого газу.
Ормузька протока відіграє надзвичайно важливу роль у глобальній енергетиці, адже через неї проходить значна частина постачань нафти та скрапленого газу. Вона забезпечує основний морський шлях для експорту палива з країн Близького Сходу.
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