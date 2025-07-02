Иран планировал заминировать Ормузский пролив: Reuters раскрыло детали операции

По данным источников Reuters, вскоре после начала воздушных ударов Израиля иранские военные загрузили морские мины на суда в Персидском заливе.

Это усилило опасения Вашингтона, что Тегеран серьезно намеревается заблокировать один из самых загруженных в мире судоходных путей и вызвать трудности для мировой торговли. В результате мины не были установлены в проливе, однако до сих пор неясно, выгрузили ли их с судов.

Намерения Ирана

Собеседники Reuters предположили, что Иран на самом деле не собирался минировать пролив, но использовал эту угрозу как прием, чтобы повлиять на США. Однако парламент Ирана проголосовал за блокирование прохода после того, как США атаковали три ядерных объекта в стране.

При этом окончательное решение должен был принять Высший совет национальной безопасности исламской республики, но он этого не сделал. В Белом доме заявили, что Ормузский пролив остается открытым благодаря "блестящему проведению операции", которая "значительно ослабила" Иран, а также успешной кампании против хуситов.

Важность Ормузского залива для мировой экономики

Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы в Аравийском море. Он находится между Ираном и Оманом и в основном относится к территориальным водам этих двух стран. Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Ирак экспортируют большую часть своей сырой нефти через этот пролив.

По данным Vortex, с начала 2022 по май 2025 года суточный поток через него составлял от 17,8 до 20,8 млн баррелей. Эти поставки идут преимущественно в Азию. Также через пролив происходит почти весь экспорт сжиженного природного газа из Катара - одного из крупнейших в мире поставщиков.

Блокировка Ормузского пролива могла привести к резкому росту мировых цен на энергоносители, отмечает Reuters. Глава МИД Ирака предупреждал о возможном росте цен на нефть до 200-300 долларов за баррель в результате потери примерно 5 млн баррелей нефти в день из Персидского залива.