Іран планує атакувати Ізраїль 12-13 серпня - ЗМІ

Видання пише, що джерела Sky News Arabia у західній розвідці повідомили, що вони мають докази того, що Іран планує здійснити атаку на Ізраїль у день Тиша-Бе'ав, який припадає цього року на 12 і 13 серпня. Атаку Ірану буде здійснено у відповідь на вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії.

Також повідомляється, що атака Ірану, ймовірно, буде скоординована з "Хезболлою" - терористичним угрупованням, що підтримується Іраном, запровадженим у Лівані.

Крім того, вказується, що напад на Ізраїль у священний день жалоби може надавати емоційний та психологічний вплив на ізраїльтян.

Зазначимо, що Тиша-Бе'ав - один із найсумніших днів у європейському календарі. Він є днем національної жалоби, присвячений пам'яті про руйнування Першого та Другого Єрусалимських храмів.