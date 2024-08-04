RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Иран планирует атаковать Израиль 12-13 августа: что известно

Фото: флаг Ирана и ракеты (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Иран планирует атаковать Израиль 12 и 13 августа в день Тиша-Бе'ав - день катастрофы еврейского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Издание пишет, что источники Sky News Arabia в западной разведке сообщили, что у них есть доказательства того, что Иран планирует осуществить атаку на Израиль в день Тиша-Бе'ав, который припадает в этом году на 12 и 13 августа. Атака Ирана будет совершена в ответ на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Также сообщается, что атака Ирана, вероятно, будет скоординирована с "Хезболлой" - поддерживаемой Ираном террористической группировкой, внедренной в Ливане.

Кроме того, указывается, что нападение на Израиль в священный день траура может оказывать эмоциональное и психологическое влияние на израильтян.

Отметим, что Тиша-Бе'ав - один из самых скорбных дней в европейском календаре. Он является днем национального траура, посвященный памяти о разрушении Первого и Второго Иерусалимских храмов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильЛиван