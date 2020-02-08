Иран планирует увеличить военную мощь

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил о необходимости увеличить военную мощь страны для предотвращения войны. Об этом сообщает РБК-УКраина со ссылкой на Reuters.

При это Хаменеи заявил, что Иран не представляет угрозы для других стран, так как планирует обеспечить лишь собственную безопасность.

"Иран не представляет угрозы для любой другой страны... Наша единственная цель - убедиться, что наша безопасность гарантирована. Мы должны быть сильными, чтобы предотвратить любую войну против графства. Если мы будем слабыми, это побудит наших врагов атаковать Иран", - сказал Хаменеи.

Напомним, на данный момент наблюдается эскалация в отношениях США и Ирана после того, как в начале января американские военные ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран провел ракетные обстрелы авиабаз США в Ираке. По меньшей мере пять ракет поразили базы возле Багдада.

Также сообщалось, что в Иране подготовили 13 вариантов ответа США на убийство Сулеймани. При этом секретарь Совбеза Ирана Али Шамхани заявил, что самый мягкий из данных вариантов может стать "кошмаром" для США.

Кроме этого, 5 января Тегеран заявил об отказе от основного обязательства ядерной сделки 2015 года. В частности, Иран отказался соблюдать ограничения по обогащению урана.