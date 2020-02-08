Іран планує збільшити військову міць

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив про необхідність збільшити військову міць країни для запобігання війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За це Хаменеї заявив, що Іран не становить загрози для інших країн, так як планує забезпечити лише власну безпеку.

"Іран не представляє загрози для будь-якої іншої країни... Наша єдина мета - переконатися, що наша безпека гарантована. Ми повинні бути сильними, щоб запобігти будь-яку війну проти графства. Якщо ми будемо слабкими, це спонукає наших ворогів атакувати Іран", - сказав Хаменеї.

Нагадаємо, на даний момент спостерігається ескалація у відносинах США та Ірану після того, як на початку січня американські військові ліквідували іранського генерала Касема Сулеймані. У відповідь Іран провів ракетні обстріли авіабаз США в Іраку. Щонайменше п'ять ракет вразили бази біля Багдада.

Також повідомлялося, що в Ірані підготували 13 варіантів відповіді США на вбивство Сулеймані. При цьому секретар Ради безпеки Ірану Алі Шамхани заявив, що самий м'який з даних варіантів може стати "кошмаром" для США.

Крім цього, 5 січня Тегеран заявив про відмову від основного зобов'язання ядерної угоди 2015 року. зокрема, Іран відмовився дотримуватися обмеження по збагаченню урану.