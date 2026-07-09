Іран після нових ударів США дзвонив і пропонував укласти угоду, - Трамп

Під час спілкування з пресою Трамп розповів, що після атак США Іран зв'язувався з Вашингтоном для укладання угоди. Однак він не знає, чи "гідні вони (іранці - ред.) угоди".

"Вони телефонували деякий час тому, вони дуже хочуть укласти угоду. Я просто не знаю, чи гідні вони такої угоди", - сказав Трамп журналістам на борту літака після саміту НАТО в Туреччині.

У середу раніше Трамп оголосив про припинення "перемир'я" між двома країнами після того, як Іран у вівторок завдав ударів по кількох суднах в Ормузькій протоці, а США в ніч проти середи відповіли ударом.

"Щоразу, коли вони нападали на нас, ми нападали на них із різницею в 20 очок", - сказав американський лідер журналістам.

Також Трампа запитали, чи відомо йому про якісь серйозні погрози з боку Ірану. У відповідь на це лідер США сказав, що він постійно чує погрози і він "номер один у їх списку".

Крім того, коментуючи питання про іранську атаку по кораблях у момент, коли сторони мали намір досягти угоди, Трамп сказав, що іранці вчинили так, бо "трохи божевільні".