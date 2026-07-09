Иран после новых ударов США звонил и предлагал заключить сделку, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран позвонил ему с предложением заключить сделку. Это произошло после недавних неоднократных атак США в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Во время общения с прессой Трамп рассказал, что после атак США Иран связывался с Вашингтоном для заключения сделки. Однако он не знает, "достойны ли они (иранцы - ред.) сделки".
"Они звонили некоторое время назад, они очень хотят заключить сделку. Я просто не знаю, достойны ли они такой сделки", - сказал Трамп журналистам на борту самолета после саммите НАТО в Турции.
В среду ранее Трамп объявил о прекращении "перемирия" между двумя странами после того, как Иран во вторник нанес удары по нескольким судам в Ормузском проливе, а США в ночь на среду ответили ударом.
"Каждый раз, когда они напали на нас, мы нападали на них с разницей в 20 очков", - сказал американский лидер журналистам.
Также у Трампа спросили, известно ли ему о каких-то серьезных угрозах со стороны Ирана. В ответ на это лидер США сказал, что он постоянно слышит угрозы и он "номер один в их списке".
Кроме того, комментируя вопрос об иранской атаке по кораблям в момент, когда стороны намеревались достигнуть сделки, Трамп сказал, что иранцы поступили так, потому что "немного сумасшедшие".
Напомним, в ночь на 9 июля США вновь начали атаковать Иран. Это уже второй день подряд, когда американские войска наносят удары по территории Ирана.
После этого Трамп написал в соцсетях, что это "расплата" за иранскую атаку на три торговых судна, которую Тегеран совершил во вторник, 7 июля. Президент США по пригрозил, что ситуация ухудшится, если Иран снова начнет атаки. При этом в Тегеране уже успели анонсировать ответную атаку.
Также мы писали, что помимо завершения прекращения огня, Трамп сказал на саммите НАТО, что не заинтересован в переговорах с Ираном.