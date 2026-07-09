Иран после новых ударов США звонил и предлагал заключить сделку, - Трамп

Во время общения с прессой Трамп рассказал, что после атак США Иран связывался с Вашингтоном для заключения сделки. Однако он не знает, "достойны ли они (иранцы - ред.) сделки".

"Они звонили некоторое время назад, они очень хотят заключить сделку. Я просто не знаю, достойны ли они такой сделки", - сказал Трамп журналистам на борту самолета после саммите НАТО в Турции.

В среду ранее Трамп объявил о прекращении "перемирия" между двумя странами после того, как Иран во вторник нанес удары по нескольким судам в Ормузском проливе, а США в ночь на среду ответили ударом.

"Каждый раз, когда они напали на нас, мы нападали на них с разницей в 20 очков", - сказал американский лидер журналистам.

Также у Трампа спросили, известно ли ему о каких-то серьезных угрозах со стороны Ирана. В ответ на это лидер США сказал, что он постоянно слышит угрозы и он "номер один в их списке".

Кроме того, комментируя вопрос об иранской атаке по кораблям в момент, когда стороны намеревались достигнуть сделки, Трамп сказал, что иранцы поступили так, потому что "немного сумасшедшие".