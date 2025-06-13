Іран підтвердив ліквідацію топ-командувача, який передавав Росії "Шахеди"

Корпус вартових ісламської революції Ірану підтвердив, що його командувач аерокосмічними силами загинув разом з іншими офіцерами в результаті авіаудару Ізраїлю по командному центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, Хаджізаде мав прямий стосунок до передачі Росії дронів-камікадзе Shahed.

"Командувач аерокосмічними силами Корпусу вартових ісламської революції генерал-майор Амір-Алі Хаджізаде разом з групою хоробрих і відданих бійців цих сил загинули мученицькою смертю в результаті ізраїльської атаки на їхній командний центр, - йдеться в заяві вартових.

Атака Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч на 13 червня авіація Ізраїля в рамках операції "Левиний народ" завдала ударів по військових та ядерних об'єктах Ірану. Зокрема було уражено найбільший об'єкт збагачення урану в районі Натанза.

Пізніше ЦАХАЛ заявив, що зібрав й проаналізував велику кількість розвідувальних матеріалів, які свідчать про наявність в Ірану конкретного плану щодо знищення Ізраїля.

Під час авіаударів Ізраїля в Ірані загинули щонайменше 20 іранських високопоставлених командирів.

Також ЦАХАЛ писав, що під час авіаудару було атаковано більше ніж 100 цілей на території Ірану.

Орім того, ізраїльська армія оголосила про завершення масштабної операції з авіаударів по ракетній інфраструктурі Ірану. За останні години були знищені десятки військових об’єктів.

Детальніше про нічну атаку - у матеріалі РБК-Україна.

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