Іран перетнув межу. Кулеба запропонував Зеленському розглянути можливість розриву дипвідносин

Кулеба зазначив, що не знає, хто стоїть за вибухами на іранських заводах, що сталися наприкінці січня. Він додав, що Україна історично нічого злого Ірану не зробила. Натомість країна почала постачати дрони-камікадзе Росії для агресії проти України. Кулеба підкреслив, що Іран перетнув межу.

"Це наш сигнал Ірану - яким би вигідним не здавалося вам співробітництво з Росією проти України, запевняємо вас, що негативні наслідки цього співробітництва в рази перевищать будь-яку вигоду. Далі вже рішення Ірану, як їм діяти", - сказав міністр.

Кулеба також зазначив, що він вніс на розгляд президенту Володимиру Зеленському пропозицію про розрив дипломатичних відносин з Іраном. За його словами, це питання є абсолютно відкритим.

"Рішення може бути ухвалене в будь-який момент в залежності від подальшої поведінки Ірану", - додав він.

Вибухи в Ірані

Вночі 29 січня в Ірані на низці стратегічних об'єктів прогриміли вибухи. Міноборони країни стверджує, що було здійснено атаку безпілотниками. Зокрема, в Ісфахані вибух стався на заводському складі з боєприпасами.

Аналітики ISW зазначають, що вибухи в Ірані не пов'язані з операцією спецслужб Ізраїлю щодо знищення оборонного заводу з виробництва балістичних ракет та безпілотників.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що події в Ірані демонструють наслідки політики їхнього керівництва.

Додамо, що Іран продовжує підтримувати Росію у війні проти України, передаючи Кремлю дрони-камікадзе, якими потім загарбники атакують українські міста.

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