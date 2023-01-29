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Речник Повітряних сил про події в Ірані: це наслідки їхньої політики

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Київ, Неділя 29 січня 2023 11:13
Речник Повітряних сил про події в Ірані: це наслідки їхньої політики Фото: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Марія Кучерявець

Події в Ірані наразі демонструють наслідки політики їхнього керівництва. Зокрема, Тегеран продовжує підтримувати Москву в її агресії, надаючи озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Те, що відбувається в Ірані можна лише назвати наслідками їхньої політики. Можливо, вони будуть по-іншому спрямовувати свою підтримку країнам-терористам і не допомагати Росії здійснювати свої злочини", - каже Ігнат.

Своєю чергою він нагадав, що РФ хоче отримувати від іранців те, озброєння яке у росіян в дефіциті, а саме: балістичні ракети та ударні безпілотники (такі як Shahed та інші). Натомість Тегеран хоче від Москви літаків.

"Іран має певних ворогів в регіоні, тому, будемо сподіватися, що ця країна змінить свій політичний вектор на більш цивілізований", - зазначив Ігнат.

Що сталося в Ірані

Нагадаємо, що в ніч проти 29 січня у соціальних мережах та ЗМІ з'явилася інформація про численні вибухи в Ірані на виробництві дронів, нафтопереробних підприємствах та військових базах в Ірані. ці повідомлення підкріплювалися відео з пожежами.

Своєю чергою офіційний Тегеран підтвердив, що на його об'єкти була здійснена атака дронами. Щоправда, за їх даними, вона була "невдалою", а самих дронів наче було три: один збила ППО, а інші потрапили до "оборонних пасток".

Тож достеменно говорити про масштаби та ефективність атаки на іранські об’єкти, оскільки отримати верифіковану інформацію з Ірану складно.

Додамо, що Іран своєю чергою продовжує підтримувати Росію у війні проти України, передаючи Москві дрони-камікадзе, якими потім окупанти атакують українські міста.

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