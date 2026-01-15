Іран перекрив повітряний простір з боку Іраку

Іран запровадив обмеження на використання свого повітряного простору для польотів, що прямують з боку Іраку.

Рішення ухвалено в умовах зростання ризиків для цивільної авіації та на тлі повідомлень про можливу військову ескалацію в регіоні.

Закриття неба розглядається як превентивний захід безпеки і може вплинути на маршрути міжнародних авіакомпаній, які використовують цей коридор для транзитних рейсів.

Евакуація британської дипмісії

Паралельно з авіаційними обмеженнями Велика Британія вивезла свого посла і всіх співробітників посольства з Ірану.

За словами британського чиновника, рішення ухвалено після оцінки поточної ситуації з безпекою і спрямоване на захист персоналу.

Дипломатичне представництво в Тегерані тимчасово закрите і продовжить роботу в дистанційному форматі.

Причини посилення заходів безпеки

Загострення пов'язане з діями США, які раніше розпорядилися евакуювати персонал зі своєї найбільшої військової бази на Близькому Сході.

Президент Дональд Трамп розглядає варіанти військового тиску на іранський режим, що посилило напруженість і призвело до ланцюжка превентивних рішень з боку союзників Вашингтона.

Рекомендації для громадян

Влада Великої Британії оновила рекомендації для поїздок, вказавши на зміну консульського режиму і підвищені ризики. Аналогічні кроки можуть послідувати і з боку інших держав, якщо ситуація продовжить погіршуватися.