Иран перекрыл воздушное пространство со стороны Ирака

Иран ввел ограничения на использование своего воздушного пространства для полетов, следующих со стороны Ирака.

Решение принято в условиях роста рисков для гражданской авиации и на фоне сообщений о возможной военной эскалации в регионе.

Закрытие неба рассматривается как превентивная мера безопасности и может повлиять на маршруты международных авиакомпаний, использующих данный коридор для транзитных рейсов.

Эвакуация британской дипмиссии

Параллельно с авиационными ограничениями Великобритания вывезла своего посла и всех сотрудников посольства из Ирана.

По словам британского чиновника, решение принято после оценки текущей ситуации с безопасностью и направлено на защиту персонала.

Дипломатическое представительство в Тегеране временно закрыто и продолжит работу в дистанционном формате.

Причины усиления мер безопасности

Обострение связано с действиями США, которые ранее распорядились эвакуировать персонал со своей крупнейшей военной базы на Ближнем Востоке.

Президент Дональд Трамп рассматривает варианты военного давления на иранский режим, что усилило напряженность и привело к цепочке превентивных решений со стороны союзников Вашингтона.

Рекомендации для граждан

Власти Великобритании обновили рекомендации для поездок, указав на изменение консульского режима и повышенные риски. Аналогичные шаги могут последовать и со стороны других государств, если ситуация продолжит ухудшаться.