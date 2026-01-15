Иран перекрыл воздушное пространство со стороны Ирака

Власти Ирана на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке закрыли воздушное пространство для авиации со стороны Ирака, одновременно с этим Великобритания в среду приняла решение эвакуировать дипломатический персонал из Тегерана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Clash Report, а также POLITICO.
Иран ввел ограничения на использование своего воздушного пространства для полетов, следующих со стороны Ирака.
Решение принято в условиях роста рисков для гражданской авиации и на фоне сообщений о возможной военной эскалации в регионе.
Закрытие неба рассматривается как превентивная мера безопасности и может повлиять на маршруты международных авиакомпаний, использующих данный коридор для транзитных рейсов.
Параллельно с авиационными ограничениями Великобритания вывезла своего посла и всех сотрудников посольства из Ирана.
По словам британского чиновника, решение принято после оценки текущей ситуации с безопасностью и направлено на защиту персонала.
Дипломатическое представительство в Тегеране временно закрыто и продолжит работу в дистанционном формате.
Обострение связано с действиями США, которые ранее распорядились эвакуировать персонал со своей крупнейшей военной базы на Ближнем Востоке.
Президент Дональд Трамп рассматривает варианты военного давления на иранский режим, что усилило напряженность и привело к цепочке превентивных решений со стороны союзников Вашингтона.
Власти Великобритании обновили рекомендации для поездок, указав на изменение консульского режима и повышенные риски. Аналогичные шаги могут последовать и со стороны других государств, если ситуация продолжит ухудшаться.
Напоминаем, что США могут нанести удар по Ирану в течение ближайших суток, при этом Тегеран заявляет о готовности дать ответ, а европейские источники отмечают высокую вероятность военного вмешательства, способного обострить ситуацию на Ближнем Востоке.
Отметим, что организация United Against Nuclear Iran предоставила Белому дому перечень из 50 ключевых иранских военных объектов на фоне сообщений о возможном ударе США по Ирану, что подчеркивает рост напряженности в регионе.