Армия РФ столкнулась с проблемами при эксплуатации иранских БПЛА, - Reuters

Фото: армия РФ столкнулась с проблемами при эксплуатации иранских БПЛА (wikipedia.org)

Россия столкнулась с многочисленными неудачами при эксплуатации и запусках беспилотников иранского производства, приобретенными в Тегеране для использования в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Высокопоставленный представитель администрации США на условиях анонимности также сказал, что Россия получила от Ирана партию БПЛА серии Mohajer-6 и Shahed. "По нашим оценкам, Россия намерена использовать эти иранские БПЛА, которые могут проводить атаки класса "воздух-поверхность", радиоэлектронную борьбу и наведение на поле боя в Украине. Но пока военные испытывают с ними многочисленные неудачи", — сказал чиновник.