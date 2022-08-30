ua ru
Вт, 30 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Армия РФ столкнулась с проблемами при эксплуатации иранских БПЛА, - Reuters

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 30 августа 2022 08:46
Армия РФ столкнулась с проблемами при эксплуатации иранских БПЛА, - Reuters Фото: армия РФ столкнулась с проблемами при эксплуатации иранских БПЛА (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Россия столкнулась с многочисленными неудачами при эксплуатации и запусках беспилотников иранского производства, приобретенными в Тегеране для использования в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Высокопоставленный представитель администрации США на условиях анонимности также сказал, что Россия получила от Ирана партию БПЛА серии Mohajer-6 и Shahed.

"По нашим оценкам, Россия намерена использовать эти иранские БПЛА, которые могут проводить атаки класса "воздух-поверхность", радиоэлектронную борьбу и наведение на поле боя в Украине. Но пока военные испытывают с ними многочисленные неудачи", — сказал чиновник.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что Россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей сотню боевых беспилотников, чтобы использовать их в войне против Украины.

Однако в Иране отвергли обвинения США, заверив, что выступают против дальнейшей эскалации боевых действий.

Позже стало известно, что российские чиновники дважды посещали аэродром в центре Ирана, чтобы осмотреть дроны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран Войска РФ Вторжение России в Украину
NEWS
Миссия МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС: что известно на данный момент
Миссия МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС: что известно на данный момент
DAILY
Зимний фронт. Какие вызовы стоят перед Украиной не только на поле боя
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Зимний фронт. Какие вызовы стоят перед Украиной не только на поле боя