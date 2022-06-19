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Иран ответил ОАЭ на обеспокоенность созданием ядерного оружия

Иран ответил ОАЭ на обеспокоенность созданием ядерного оружия (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Иран сообщил Объединенным Арабским Эмиратам, что Тегеран уделяет первостепенное внимание улучшению отношений со своими соседями. Это сообщение стало ответом на комментарий МИД ОАЭ с обеспокоенностью по поводу развития ядерной программы Тегерана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.


В пятницу представитель ОАЭ в органе ООН по наблюдению за ядерной деятельностью заявил, что надеется, что Иран будет сотрудничать с этой организацией, чтобы заверить международное сообщество и регион в отношении ядерной программы Тегерана.

В телефонном разговоре со своим коллегой из ОАЭ министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахян указал на приоритет соседства во внешней политике Ирана и призвал к дополнительным консультациям для расширения двусторонних связей.

Как сообщало агентство Axios, Израиль поделился с США и европейскими партнерами данным разведки, согласно которым Иран уже имеет возможность получать обогащенный уран такого качества, которое требуется для изготовления ядерного оружия.

В декабре 2021 года Беннет заявил, что Израиль не является категорическим противником переговоров по ядерной сделке с Ираном, но ведение результативных договоренностей сейчас не представляется возможным.

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ИранОбъединенные Арабские Эмираты