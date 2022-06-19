Иран ответил ОАЭ на обеспокоенность созданием ядерного оружия

Иран сообщил Объединенным Арабским Эмиратам, что Тегеран уделяет первостепенное внимание улучшению отношений со своими соседями. Это сообщение стало ответом на комментарий МИД ОАЭ с обеспокоенностью по поводу развития ядерной программы Тегерана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .



В пятницу представитель ОАЭ в органе ООН по наблюдению за ядерной деятельностью заявил, что надеется, что Иран будет сотрудничать с этой организацией, чтобы заверить международное сообщество и регион в отношении ядерной программы Тегерана.

В телефонном разговоре со своим коллегой из ОАЭ министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахян указал на приоритет соседства во внешней политике Ирана и призвал к дополнительным консультациям для расширения двусторонних связей.