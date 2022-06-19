Іран відповів ОАЕ на стурбованість створенням ядерної зброї

Іран повідомив Об'єднаним Арабським Еміратам, що Тегеран приділяє першорядну увагу поліпшенню відносин зі своїми сусідами. Це повідомлення стало відповіддю на коментар МЗС ОАЕ зі стурбованістю з приводу розвитку ядерної програми Тегерана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.



У п'ятницю представник ОАЕ в органі ООН зі спостереження за ядерною діяльністю заявив, що сподівається, що Іран буде співпрацювати з цією організацією, щоб запевнити міжнародну спільноту і регіон щодо ядерної програми Тегерана. У телефонній розмові зі своїм колегою з ОАЕ міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян вказав на пріоритет сусідства в зовнішній політиці Ірану і закликав до додаткових консультацій для розширення двосторонніх зв'язків.