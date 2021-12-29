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Израиль не против ядерной сделки с Ираном, - Беннетт

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Израиль, Среда 29 декабря 2021 07:08
Израиль не против ядерной сделки с Ираном, - Беннетт Фото: Нафтали Беннетт, премьер-министр Израиля (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Израиль не является категорическим противником переговоров по ядерной сделке с Ираном, но ведение результативных договоренностей сейчас не представляется возможным. Об этом заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

По словам Беннетта, Израиль не будет автоматически противиться любой сделке, заключенной мировыми державами с Ираном во время продолжающихся ядерных переговоров в Вене.

"Мы не автоматические скептики. Мы применяем практический подход. В отличие от других, мы не стремимся сражаться ради борьбы, скорее, мы пытаемся добиться результата", - сказал он.

Также Беннет подчеркнул, что возможность заключения сделки, отвечающей интересам Израиля, сейчас не представляется реальной.

"В конце концов, конечно, возможна хорошая сделка - мы знаем параметры... Но ожидается ли это в настоящее время при такой динамике? Нет, потому что вам нужна более сильная позиция [со стороны мировых лидеров]. У Ирана очень слабые карты, но мир ведет себя так, как будто ведет переговоры с позиции силы", заявил премьер-министр Израиля.

Напомним, что Иран начал производство обогащенного урана. Это может сорвать ядерную сделку.

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