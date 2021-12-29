Израиль не против ядерной сделки с Ираном, - Беннетт

Израиль не является категорическим противником переговоров по ядерной сделке с Ираном, но ведение результативных договоренностей сейчас не представляется возможным. Об этом заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel .

По словам Беннетта, Израиль не будет автоматически противиться любой сделке, заключенной мировыми державами с Ираном во время продолжающихся ядерных переговоров в Вене.

"Мы не автоматические скептики. Мы применяем практический подход. В отличие от других, мы не стремимся сражаться ради борьбы, скорее, мы пытаемся добиться результата", - сказал он.

Также Беннет подчеркнул, что возможность заключения сделки, отвечающей интересам Израиля, сейчас не представляется реальной.