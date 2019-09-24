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Іран заперечує звинувачення ЄС в атаці на саудівські НПЗ

Новини » Політика    24.09.2019 - 14:51
Іран заперечує звинувачення ЄС в атаці на саудівські НПЗ
Ілюстративне фото (lukoil.ru)

Іран звинуватив європейські країни в повторюванні американських претензій

В Ірані заперечують звинувачення з боку Франції, Великої Британії та Німеччини в атаці на інфраструктуру саудівської нафтової компанії Saudi Aramco. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Зазначається, що очільник Міністерства закордонних справ Ірану звинуватив ці європейські країни в повторюванні американських претензій.

"Іран відкинув спільну заяву лідерів Франції, Німеччини та Великої Британії, де Тегеран звинувачують в атаках на нафтові об’єкти Саудівської Аравії, що сталися цього місяця. Очільник іранського МЗС звинуватив ці європейські країни в повторюванні американських претензій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, глави Франції, Німеччини та Великобританії назвали Іран відповідальним за атаки на інфраструктуру саудівської нафтової компанії Saudi Aramco на засіданні Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

Раніше повідомлялося, що на одному з найбільших в світі нафтопереробних заводів саудівської компанії Saudi Aramco сталася пожежа. Пізніше стало відомо, що НПЗ загорівся внаслідок атаки, яку провели з допомогою дронов.

Коментуючи напад безпілотників на об'єкти саудівської нафтової компанії, держсекретар США Майк Помпео звинуватив владу Ірану в "безпрецедентній атаці" на світовий енергетичний ринок.

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