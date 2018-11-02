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Іран відреагував на відновлення санкцій США

Новини » Політика    02.11.2018 - 19:46
Фото: Бахрам Касемі (iines.org)
Фото: Бахрам Касемі (iines.org)

За словами офіційного представника МЗС Ірану Бахрама Касемі, нові санкції США будуть в основному мати "психологічний вплив"

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) Ірану заявили, що США не зможуть домогтися своїх економічних і політичних цілей, відновивши всі санкції, раніше зняті в рамках ядерної угоди. За словами офіційного представника МЗС Ірану Бахрама Касемі, нові санкції США будуть в основному мати "психологічний вплив", повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

"Америка не зможе здійснити які-небудь заходи проти нашої великої і хороброї нації. У нас є знання і здатність управляти економікою країни", - сказав представник МЗС Ірану.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки погодилися надати восьми країн, включаючи Японію, Індію і Південну Корею, дозвіл на покупку іранської нафти після введення другого раунду санкцій проти держави, який запланований на 5 листопада.

Також раніше повідомлялося, що Штати можуть пом'якшити позицію в питанні введення санкцій проти Ірану.

Зазначимо, президент Ірану Хассан Рухані заявив, що його країна не боїться нових санкцій з боку США, що вступлять у дію 5 листопада цього року.

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Новини України ІранСполучені Штати АмерикиСанкції
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