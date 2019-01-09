Іран не відмовиться від аерокосмічної програми, попри попередження США

Фото: прапор Ірану (Sean Gallup/Getty Images)

США закликали Тегеран не запускати космічні ракети, які, за їх даними, порушують резолюцію Ради Безпеки ООН

Міністр закордонних справ Мухаммед Джавад Заріф заявив, що Іран вирішив розробляти аерокосмічну програму, незважаючи на попередження з боку США. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Раніше США закликали Тегеран не запускати космічні ракети, які, за їх даними, порушують резолюцію Ради Безпеки ООН.

Відповідно до резолюції 2231 РБ ООН, яка схвалила ядерну угоду в 2015 році, Іран повинен утримуватися від проведення пусків балістичних ракет, здатних нести ядерний боєзаряд.

Раніше в Ірані заявляли, що країна продовжуватиме випробування ракет, щоб зміцнити свою оборонну здатність.

Напередодні, держсекретар США Майк Помпео засудив випробування Іраном балістичної ракети середньої дальності і назвав їх порушенням міжнародного договору 2015 року щодо іранської ядерної програми, з якої Вашингтон вийшов цього року.

Нагадаємо, Іран пригрозив Сполученим Штатам ракетним ударом по військових базах, якщо вони його спровокують.

Додамо, що раніше президент Ірану Хасан Рухані закликав мусульман об'єднатися у боротьбі проти Сполучених Штатів Америки.