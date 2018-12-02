В Ірані заявили про продовження ракетних випробувань

Фото: прапор Ірану (Sean Gallup/Getty Images)

В Ірані запевняють, що ракетні випробування проводяться для оборони

В Ірані заявили, що країна продовжуватиме випробування ракет, щоб зміцнити свою оборонну здатність. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, Іран заперечує звинувачення Сполучених Штатів Америки (США) в тому, що дані випробування є порушенням резолюції.

Напередодні, держсекретар США Майк Помпео засудив випробування Іраном балістичної ракети середньої дальності і назвав їх порушенням міжнародного договору 2015 року щодо іранської ядерної програми, з якої Вашингтон вийшов цього року.

"Ракетні випробування … проводяться для зміцнення оборони та стримування США і ми будемо продовжувати їх", - заявив офіційний представник збройних сил Ірану Абоползал Шехарчі.

Шехарчі зазначив, що подібні ракетні випробування не є порушенням жодних ядерних домовленостей.

"Ми продовжуватимемо розробку та випробування ракет. Це виходить за межі ядерних переговорів та є частиною нашої національної безпеки, для якої ми не будемо просити дозволу будь-якої країни", - наголосив представник Ірану.

Проте, Шехарчі не підтвердив та не заперечив, що Іран дійсно проводив випробування нової ракети.

Крім того, представник Міністерства зовнішніх справ Ірану Бахрам Касемі заявив, що іранські ракети є суто оборонними.

"Немає резолюції Ради Безпеки, що забороняє Ірану ракетні програми та випробування ракет", - додав Касемі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран пригрозив Сполученим Штатам ракетним ударом по військових базах, якщо вони його спровокують.

Додамо, що раніше президент Ірану Хасан Рухані закликав мусульман об'єднатися у боротьбі проти Сполучених Штатів Америки.