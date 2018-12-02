В Ірані заявили про продовження ракетних випробувань

В Ірані запевняють, що ракетні випробування проводяться для оборони
В Ірані заявили, що країна продовжуватиме випробування ракет, щоб зміцнити свою оборонну здатність. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як повідомляється, Іран заперечує звинувачення Сполучених Штатів Америки (США) в тому, що дані випробування є порушенням резолюції.
Напередодні, держсекретар США Майк Помпео засудив випробування Іраном балістичної ракети середньої дальності і назвав їх порушенням міжнародного договору 2015 року щодо іранської ядерної програми, з якої Вашингтон вийшов цього року.
"Ракетні випробування … проводяться для зміцнення оборони та стримування США і ми будемо продовжувати їх", - заявив офіційний представник збройних сил Ірану Абоползал Шехарчі.
Шехарчі зазначив, що подібні ракетні випробування не є порушенням жодних ядерних домовленостей.
"Ми продовжуватимемо розробку та випробування ракет. Це виходить за межі ядерних переговорів та є частиною нашої національної безпеки, для якої ми не будемо просити дозволу будь-якої країни", - наголосив представник Ірану.
Проте, Шехарчі не підтвердив та не заперечив, що Іран дійсно проводив випробування нової ракети.
Крім того, представник Міністерства зовнішніх справ Ірану Бахрам Касемі заявив, що іранські ракети є суто оборонними.
"Немає резолюції Ради Безпеки, що забороняє Ірану ракетні програми та випробування ракет", - додав Касемі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран пригрозив Сполученим Штатам ракетним ударом по військових базах, якщо вони його спровокують.
Додамо, що раніше президент Ірану Хасан Рухані закликав мусульман об'єднатися у боротьбі проти Сполучених Штатів Америки.